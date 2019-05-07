Порошенко уволил командующего Национальной гвардии [ Редактировать ]
Фото: ngu.gov.ua
Во вторник, 7 мая, президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова. Об этом говорится в указе номер 196 от 7 мая 2019 года.
Другим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Николая Балана.
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