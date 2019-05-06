ГПУ вызвала Порошенко на допрос [ Редактировать ]
Во вторник, 7 мая, президента Украины Петра Порошенко вызывают в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана. Об этом сообщил руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает "Униан".
По его словам, 7 мая в 10.00 Порошенко ждут в Главном следственном управлении ГПУ на улице Борисоглебской в Киеве для допроса в качестве свидетеля.
Как сказал прокурор, от Порошенко ожидают, чтобы он подписал протокол допроса от 2016 года, а также ответил на ряд вопросов, касающихся расследования уголовных дел о преступлениях против участников Революции Гидности.
Горбатюк пояснил, почему протокол допроса от 2016 года не подписан до сих пор. По его словам, тогда для ускорения допрос был записан на видео, а позже расшифрован на бумаге, однако с 2016 года следователям так и не удалось встретиться с Порошенко, чтобы президент подписал уже расшифрованный протокол. Также прокурор отметил, что ему неизвестно, придет завтра Порошенко или не придет.
Ранее сообщалось, что Павел Климкин намерен подать в отставку, а также Зеленский выступил с заявлением по поводу роспуска Верховной Рады.
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