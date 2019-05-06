Порошенко сменил командующего ООС [ Редактировать ]
В понедельник, 6 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Наева с должности командующего Операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом он объявил в ходе визита на Донбасс.
"Считаю, что личный состав под руководством Сергея Наева выполнил поставленные мною задачи на успешно. Спасибо, Сергей Иванович... Хочу проинформировать вас, что по предложению министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генштаба Виктора Муженко было принято решение о проведении ротации руководства Операции Объединенных сил", - сказал Порошенко.
Президент также назначил нового командующего ООС. По словам Порошенко, он поддержал соответствующее предложение Министерства обороны.
"Уважаемые дамы и господа, хочу проинформировать вас, что по предложению министра обороны Украины Степана Полторак и начальника Генштаба Виктора Муженко было принято решение о проведении ротации руководства Операции Объединенных сил. Поэтому, я принял решение поддержать предложение Министерства обороны и назначить на должность командующего объединенных сил Александра Сирского", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что Сирский успешно прошел все командные должности от командира взвода до заместителя начальника Генштаба (должность, которую он сейчас занимает, - ред.), принимал активное участие в АТО, возглавлял АТО в самые сложные моменты нашей истории.
"Я твердо убежден, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи. Я поздравляю вас с ответственной должностью, приказываю вам умело применить весь ваш опыт во имя украинского народа", - сказал Порошенко обращаясь к Сирскому.
Ранее сообщалось, что Павел Климкин намерен подать в отставку, а также Зеленский выступил с заявлением по поводу роспуска Верховной Рады.
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