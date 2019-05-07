У виправній колонії під Черкасами в'язні оголосили голодування [ Редактировать ]
Бунт у виправній колонії під Черкасами. Понад 600 ув'язнених оголосили голодування начебто на знак протесту проти тортур. Натомість адміністрація називає такі звинувачення провокацією.
Що відбувається насправді - дізнавався Станіслав Кухарчук.
"У колонії стоїть гвалт - вони бунт підняли".
Бунт засуджених у 62 колонії триває з 3 травня, коли у виправному закладі запровадили особливий режим. Зокрема - заборонили в'язням зустрічі з рідними щонайменше на 10 діб, а на територію зайшли групи швидкого реагування. Завдання цих спецпризначенців - "придушувати" заколоти у виправних закладах.
З третього травня рідні ув'язнених ночують під стінами колонії. Валентина хвилюється за долю сина. Каже - з бараків постійно доносяться крики про допомогу. Через вікна засудженні не раз казали родичам про тортури з боку адміністрації та спецпризначенців.
"Це страхіття якесь - хіба це виправна колонія? Це якась убивча колонія. Хіба це виправляють? Знущаються, каліками роблять, убивають людей", - обурена Валентина Танцюра, мати ув'язненого.
Цей чоловік - штатний лікар 62 колонії. Раз на добу він поповнює медикаментами аптечний пункт на території закладу. У пакунку - шприци, крапельниці, бинти.
Та медик запевняє - в колонії все спокійно:
"Заносимо в аптеку медикаменти для засуджених. - А вони їм потрібні? - Война, войной а люди хворіли і будуть хворіти! Їм потрібно надавати допомогу! - А про яку війну мова? - Ой, я так образно кажу, а медикаменти через день ми заносимо".
Особливий режим запровадили після нападу ув'язнених на працівників, - пояснюють в адміністрації колонії. Це сталося на Великдень - під час бійки постраждали троє співробітників. Нині, щонайменше двом заколотникам прокуратура висунула підозри. А от застосування тортур до ув'язнених керівництво закладу називає повною нісенітницею.
"Банальні провокації аби створити ажіотаж. Ажіотаж в рамках того, що іде слідство, в рамках того, що введено режим особливих умов", - стверджує Сергій Горбенко, співробітник виправної колонії №62.
Телефоном нам вдалось зв'язатися з одним із ув'язнених. З міркувань безпеки, ім'я попросив не називати. Чоловік запевняє - після "великодньої бійки", деяких досі тримають в ізоляторі, у більшості - вилучили навіть особисті речі:
"Їх там кожен день б'ють, одягають маски, обливають водою і вони по 4 години стоять біля стіни на "розтяжках". Шокерами б'ють і так два рази на день це відбувається. Тортури - на сонці сиділи навприсядки по 4 години, ні в туалет, ні води попити - нічого нам не дозволяли".
Від учора ув'язнені на знак протесту оголосили сухе голодування. У Черкаській місцевій прокуратурі ситуацію коментують коротко:
"В разі якщо будуть заяви засуджених на застосування до них незаконних методів нанесення тілесних ушкоджень, тощо - Черкаська місцева прокуратура буде реагувати відповідно до вимог закону", - заявив Євген Троцько, заступник керівника Черкаської місцевої прокуратури.
Чи справді застосовувалися тортури, - мають сказати слідчі прокуратури та представник омбудсмена, які працюють зараз у колонії. Свої висновки обіцяють оприлюднити найближчим часом.
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