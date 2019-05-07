Жены украинских футболистов взорвали Instagram горячими фото с отдыха [ Редактировать ]
Жены украинских футболистов Николая Морозюка и Виталия Мандзюка Ирина и Анна шокировали фанатов пикантными снимками с отдыха.
Супруги футболистов провели совместный отпуск в Турции и порадовали поклонников пикантными фото. На некоторых фото девушки обнажились до неприличия, прикрывая интимные места лишь листьями пальм.
Ранее сообщалось, что жена украинского футболиста полностью оголилась перед фанатами.
по теме
У Оли Цибульской угнали автомобиль
У популярной украинской певицы и ведущей Оли Цибульской украли машину
Леся Никитюк подарит поклонникам свой автомобиль
Украинская телеведущая Леся Никитюк пообещала выбрать победителя лично через две недели
Кличко провел встречу с Волкером
Мэр Киева Виталий Кличко встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером
Смертельное селфи: под Запорожьем трагически погиб подросток
В Запорожской области при попытке сделать селфи, трагически погиб 15-летний парень
Под Черкассами авто посла Канады застряло в грязи (фото)
В Черкасской области машина посла Канады Романа Ващука застряла на бездорожье в грязи