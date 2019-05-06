Капитан "Челси" со скандалом покидает клуб [ Редактировать ]
Капитан "Челси" Гари Кэхилл сообщил, что покинет клуб в конце сезона. Основной причиной, по его словам, стало неуважительное отношение со стороны главного тренера Маурицио Сарри, передает 24tv.ua.
По его словам, игрок смог проявить себя на самом высоком уровне, отдавая все свои силы за клуб и футболку, когда выходил на поле. "Но сезон 2018/19 лично для меня оказался просто ужасным, но я выброшу его из головы, когда покину клуб", - заявил Гарри.
Нынешний сезон выдался очень сложным. За прошедшие шесть лет я выиграл с "Челси" все, что мог, а сейчас мне приходится следить за матчами с трибун – и это не то, чего я ждал. Я знаю, как работает клуб, у меня прекрасные отношения с игроками и персоналом, но какой от этого смысл, когда тренер не использует тебя как игрока без объяснения причин, - отметил Кэхилл.
Кроме того, капитан "Челси" заявил, что тоже не уважает своего главного тренера. "Мне трудно уважать того, кто не уважает меня, не уважает то, чего ты добился в клубе. Такая ситуация была не только со мной, но и с другими игроками, и это неправильно. Вокруг идут разговоры, что я завершаю карьеру, но это не так. Я уверен, что проведу еще три или четыре сезона, если судить по моей форме", – отметил Кэхилл.
И добавил, что покидает "Челси" с высоко поднятой головой, будучи благодарным всем игрокам, сотрудникам и болельщикам.
Ранее сообщалось, что Кличко встретился с легендарными боксерами в Лас-Вегасе.
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