Капитан "Челси" Гари Кэхилл сообщил, что покинет клуб в конце сезона. Основной причиной, по его словам, стало неуважительное отношение со стороны главного тренера Маурицио Сарри, передает 24tv.ua.

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По его словам, игрок смог проявить себя на самом высоком уровне, отдавая все свои силы за клуб и футболку, когда выходил на поле. "Но сезон 2018/19 лично для меня оказался просто ужасным, но я выброшу его из головы, когда покину клуб", - заявил Гарри.

Нынешний сезон выдался очень сложным. За прошедшие шесть лет я выиграл с "Челси" все, что мог, а сейчас мне приходится следить за матчами с трибун – и это не то, чего я ждал. Я знаю, как работает клуб, у меня прекрасные отношения с игроками и персоналом, но какой от этого смысл, когда тренер не использует тебя как игрока без объяснения причин, - отметил Кэхилл.

Кроме того, капитан "Челси" заявил, что тоже не уважает своего главного тренера. "Мне трудно уважать того, кто не уважает меня, не уважает то, чего ты добился в клубе. Такая ситуация была не только со мной, но и с другими игроками, и это неправильно. Вокруг идут разговоры, что я завершаю карьеру, но это не так. Я уверен, что проведу еще три или четыре сезона, если судить по моей форме", – отметил Кэхилл.

И добавил, что покидает "Челси" с высоко поднятой головой, будучи благодарным всем игрокам, сотрудникам и болельщикам.

Ранее сообщалось, что Кличко встретился с легендарными боксерами в Лас-Вегасе.