В Украине снова подорожают алкоголь и сигареты: когда и на сколько [ Редактировать ]
Жители Украины будут с каждым годом платить за алкоголь и табачные изделия все больше. Сигареты и спиртные напитки дорожают с каждым годом и эта тенденция продолжится и в ближайшее время.
Причиной всему - повышения стоимости акциза, сообщается на сайте Нацбанка.
Цены на алкоголь будут поднимать постепенно. С 2019 по 2021 стоимость на него будет расти в районе 6-9% в год. Эта тенденция наблюдается и сейчас: за последние годы спиртные напитки дорожали на 10% каждые 12 месяцев. А за последние десять лет цена на алкоголь выросла на треть.
Также в течение этого года подорожают и сигареты. В среднем эксперты прогнозируют рост цен на 19%. В последнее время этот темп снизился. Это связано с тем, что индексация специфических ставок акцизного налога на табачные изделия была меньше, чем темпы роста цен на эти товары.
Напомним, с 1 января 2019 года ставка акцизного налога на табачные изделия увеличились на 20%, как того требуют условия соглашения об ассоциации с ЕС.
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