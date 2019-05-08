На свадьбе отравились 18 человек [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области в больницу госпитализированы 18 человек, которые отравились на свадьбе, сообщает "УНН".
"08.05.2019 по состоянию на 06.00 ч. Коломыйский р-н., с. Верхний Вербиж. По информации Государственное учреждение "Ивано-Франковский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины" и Коломыйского РО УГСЧС в области в Коломыйскую районную инфекционную больницу госпитализированы 18 человек, из них в том числе 2 ребенка до 15 лет, жители с. Верхний Вербиж, с. Мишин, Коломыйского р-на", - говорится в сообщении.
Предварительный диагноз пострадавших "Острый гастроэнтероколит" и "Острый энтероколит".
Предварительно установлено о том, что люди 04.05.2019 находились на свадьбе (всего было 240 чел.) и употребляли пищу в гостинично-ресторанном комплексе "Вербиж".
Ранее сообщалось, что в Днепре парня избили из-за внешности, а также что в Японии авто влетело в толпу детей.
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