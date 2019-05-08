Во вторник, 7 мая на пересечении проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Воскресенской 4 мужчин напали на 17-летнего парня и избили его битами, сообщает "Информатор".

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В больнице парень рассказал, что четверым мужчинам не понравилось то, что он одет, как рокер, и носит длинные волосы. Это стало причиной словесной перепалки. После этого мужчины избили его битами и отняли ценные вещи. Помимо телефона у парня забрали кошелек, в котором было всего 2 доллара.

По предварительным данным, у него травмирована голова и сломан нос.

Ранее сообщалось, что в огороде нашли трупы брата и сестры, а также что родители не довезли младенца с кладбища домой.