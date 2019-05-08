В среду, 8 мая, в японском городе Оцу автомобиль врезался в толпу воспитанников детского сада. 13 детей госпитализированы. Об этом сообщает NHK.



Пострадали дети в возрасте двух и трех лет. Четверо из госпитализированных детей находятся без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

На перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из авто, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

Ранее мы писали о том, что полицейский въехал в толпу людей.