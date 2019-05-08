В ООН заснували об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні [ Редактировать ]
Україна увійшла до складу двох комісій ООН. Це - Комісії з народонаселення та розвитку та Комісії з наркотичних засобів. Працювати там українські делегати розпочнуть наступного року, - повідомляє Постійне представництво України при ООН.
Нагадаємо, у лютому в ООН заснували об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні. Багато країн вже пожертвували мільйони доларів для жителів Донбасу, які страждають від російської агресії.
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