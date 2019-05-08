"Куда смотрит мать": дочь Поляковой удивила взрослым фото [ Редактировать ]
Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, Маша опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в весьма откровенном образе.
А вы смотрите игру престолов??. . .Так совпало, что с выходом первой серии финального сезона «Игра престолов» у меня появилась фигурка Дейнерис от Funko Pop. Такая прикольная, с большой головой! А вы как, следите за этим сериалом? Смотрели? Ждали последний сезон? Кстати, если не фанатеете от «игр», то на @kiddisvit.ua есть еще много таких фигурок – героев других популярных фильмов и сериалов
Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova)
Некоторые поклонники были возмущены излишней откровенностью снимков Маши Поляковой, а также не упустили шанса упрекнуть звездную маму в воспитании ребенка.
Ранее сообщалось, что внучка Софии Ротару поразила фигурой в спортзале, а также Джанабаева рассказала о ревности Меладзе.
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