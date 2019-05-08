Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась с поклонниками видео с тренировки в спортзале.

В Instagram девушки появились кадры, где она тренируется в леггинсах, черном спортивном топе и кроссовках такого же цвета. Как известно, Соня работает моделью поэтому ей необходимо следить за своим телом. Сейчас внучка Ротару находится в Лондоне и постоянно удивляет подписчиков модными луками, демонстрируя наряды.

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