Джанабаева рассказала о ревности Валерия Меладзе [ Редактировать ]
В интервью для одного из российских журналов 40-летняя Альбина Джанабаева рассказала о своих отношениях с Валерием Меладзе.
Она призналась, что иногда артист ревнует ее, а она - его. "Мы доверяем друг другу… Я думаю, конечно, в той или иной степени ревность всем нам присуща. Если есть любовь, то есть разные сопутствующие,и ревность в том числе. Но Валерий молодец. Я тоже молодец, хочу сказать", - подчеркнула звезда.
Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье ошарашила поклонников, а также что Памела Андерсон приехала к Джулиану Ассанжу в тюрьму.
по теме
Звезда "Друзей" снялась в откровенной фотосессии
50-летняя актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии
Анна Седокова разозлила фанатов вульгарным видео
Популярная певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова ошарашила поклонников откровенным видео
Ирина Билык кардинально изменила внешность
Популярная украинская певица Ирина Билык регулярно общается со своими подписчиками в Instagram-профиле
Нюша впервые показала подросшую дочь
Нюша с мужем Игорем Сивовым отпраздновали день рождения своей дочки
Как изменилась Донателле Версаче после пластических операций (фото)
В четверг, 2 мая известный итальянский модельер Донателла Версаче, главный дизайнер одноименного модного дома Versace, отмечает свой 64 день рождения