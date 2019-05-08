В интервью для одного из российских журналов 40-летняя Альбина Джанабаева рассказала о своих отношениях с Валерием Меладзе.

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Она призналась, что иногда артист ревнует ее, а она - его. "Мы доверяем друг другу… Я думаю, конечно, в той или иной степени ревность всем нам присуща. Если есть любовь, то есть разные сопутствующие,и ревность в том числе. Но Валерий молодец. Я тоже молодец, хочу сказать", - подчеркнула звезда.

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