Українець намагався вивезти до Росії десятки кілограмів вибухівки [ Редактировать ]
Майже 30 кілограмів вибухівки намагався вивезти українець до Росії. Його затримали на пунті пропуску "Гоптівка" на Харківщині.
На речовину зреагував службовий пес. Під час ретельного огляду автівки, силовики знайшли 56 банок, по 500 грамів, заповнених порохом. Порушник заховав їх у газовому балоні, в багажнику.
Речовину правоохоронці вилучили і відправили на експертизу. Затриманого передали до поліції.
по теме
В Україні каратимуть за використання радянської символіки
За прогнозами МВС, участь у масових заходах 8-9 травня планують взяти майже 220 тисяч осіб по всій країні
На Дніпропетровщині від вибуху гранати постраждали люди
Вибуховий пристрій, ймовірно гранату, кинув невідомий. В поліції справу розслідують, попередньо, за статтею "умисне вбивство"
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня
В России разбился самолет с людьми: первые детали катастрофы
В субботу, 27 апреля, неподалеку от аэродрома на востоке России упал и разбился самолет
Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации
В пятницу, 26 апреля, в зоне проведения ООС на Донбассе были ранены украинские военнослужащие