Майже 30 кілограмів вибухівки намагався вивезти українець до Росії. Його затримали на пунті пропуску "Гоптівка" на Харківщині.

На речовину зреагував службовий пес. Під час ретельного огляду автівки, силовики знайшли 56 банок, по 500 грамів, заповнених порохом. Порушник заховав їх у газовому балоні, в багажнику.

Речовину правоохоронці вилучили і відправили на експертизу. Затриманого передали до поліції.