В России насмерть сбили известную телеведущую [ Редактировать ]
В Махачкале в результате двойного ДТП погибла известная журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Тамиллу сбил автомобиль, и в результате аварии женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Машина скорой помощи, которая везла телеведущую в больницу, также попала в ДТП, в нее врезался легковой автомобиль.
Телеведущая скончалась в приемном отделении республиканской клинической больницы. В ведомстве подчеркнули, что смерть наступила из-за травм, полученных женщиной в результате первого ДТП. Виновники обоих столкновений задержаны.
Тамилла Абдулаева работала шеф-редактором в медиахолдинге "MTV Столица". Вела программы "Медицинский вестник" и "Формула успеха".
Ранее в России скончалась звезда фильма "Тихий Дон". Также сообщалось, что умер молодой украинский шоумен.
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