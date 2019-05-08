В Махачкале в результате двойного ДТП погибла известная журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Тамиллу сбил автомобиль, и в результате аварии женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Машина скорой помощи, которая везла телеведущую в больницу, также попала в ДТП, в нее врезался легковой автомобиль.

Телеведущая скончалась в приемном отделении республиканской клинической больницы. В ведомстве подчеркнули, что смерть наступила из-за травм, полученных женщиной в результате первого ДТП. Виновники обоих столкновений задержаны.

Тамилла Абдулаева работала шеф-редактором в медиахолдинге "MTV Столица". Вела программы "Медицинский вестник" и "Формула успеха".

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