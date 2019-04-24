Умер знаменитый французский певец [ Редактировать ]
В среду, 24 апреля стало известно о смерти известного французского певца и актера Дика Риверза. Менеджер исполнителя сообщил в Twitter, что Дик умер во Франции в возрасте 74 лет от рака в день своего рождения, пишет "Сегодня".
"С большой грустью сообщаю вам, что этой ночью от рака скончался Дик Риверз", - сказано в сообщении. Менеджер также выразил слова поддержки супруге музыканта и всем его родственникам.
J’ai la grande tristesse de vous annoncer que Dick Rivers @riversdick est décédé cette nuit des suites d’un cancer. Nos très affectueuses pensées à son épouse Babette ainsi qu’à toute sa famille.— Dick RIVERS (@riversdick) 24 апреля 2019 г.
Denis Sabouret - Manager
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Ранее сообщалось, что певица Максим попала в жуткое ДТП, а также что умер продюсер фильма "Выживший".
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