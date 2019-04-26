В России умерла легендарная актриса Элина Быстрицкая, известная по роли Аксиньи в фильме "Тихий Дон". Артистка скончалась на 93 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Малого театра в Москве.

К слову, Быстрицкая работала там с 1958 года. В последние годы актриса тяжело болела.

"Предполагается, что прощание с Быстрицкой состоится в понедельник, 29 апреля, в нашем театре", - добавила директор театра.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Однако "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). После "Тихого Дона" Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, - в "Добровольцах".

Ранее скончался известная советская певица. Кроме того, в марте умер легендарный украинский актер.