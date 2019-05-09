На берегу Турции нашли тонны марихуаны [ Редактировать ]
На берегу Турции правоохранители достали из воды почти полторы тонны марихуаны. Об этом сообщает Milliyet.
Инцидент произошел вблизи курортного городка Айванлик. Шесть человек на деревянной лодке переправляли упакованную в вакуумные мешки мариухану.
Из-за перегрузки лодка затонула. Местные жители сообщили правоохранителям о подозрительных мешках в море. Полиция достала из воды 1441 кг марихуаны.
Лица, которые переправляли наркотики, были задержаны.
Ранее мы писали, что под Киевом наркоман напал на мужчину с ножом, а также в Николаеве после застолья мужчина задушил приятеля.
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