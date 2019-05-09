На берегу Турции правоохранители достали из воды почти полторы тонны марихуаны. Об этом сообщает Milliyet.

Инцидент произошел вблизи курортного городка Айванлик. Шесть человек на деревянной лодке переправляли упакованную в вакуумные мешки мариухану.

Из-за перегрузки лодка затонула. Местные жители сообщили правоохранителям о подозрительных мешках в море. Полиция достала из воды 1441 кг марихуаны.

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Лица, которые переправляли наркотики, были задержаны.

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