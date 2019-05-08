На северо-западе Турции выпал снег. Местами уровень покрова достиг 6 сантиметров, передает CNN Turk.

Сообщается, что снег накрыл гору Улудаг, которая зимой является популярным среди туристов лыжным курортом.

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Туристические объекты на Улудаге уже закрыты - катание прекращено в связи с завершением сезона. Однако внезампно выпал снег.

Напомним, что снег не обошел и Украину - 7 мая он выпал на Прикарпатье в Верховинском районе. Фото неожиданной непогоды смотрите по ссылке.

Ранее сообщалось, что синоптики обещают дожди с грозами на территории Украины, а также ударят заморозки.