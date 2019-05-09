Святкові заходи відбулися практично в кожному місті й селищі. Адже в Україні немає жодного населеного пункту, який би оминула Друга світова.

Як згадували полеглих героїв та вшановували живих - дивіться у нашому сюжеті.

В Одесі урочистості розпочалися на Алеї Слави. Статус Героя місто отримало завдяки героїчній обороні. Покласти квіти до пам'ятника Невідомому матросу прийшли тисячі людей. Зокрема, й народний депутат Микола Скорик.

"Я от всей души хочу поздравить, в первую очередь, ветеранов. Хочу поздравить всех тех, кто работал в тылу, детей войны. Вечная память тем, кто не дожил, и задача нынешнего поколения сделать так, чтобы память о войне была в веках и никто не смог бы ее переписать, исковеркать. Это действительно наша победа, это наша история, это то, чем наш народ по праву может гордиться", - зазначив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Ще одне знакове місце - Меморіал героїчної оборони 411 батареї. Тут свято для ветеранів влаштував депутат облради від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Баранський. Присутні поклали квіти до пам'ятників та згадували героїв війни.

"Пока мы помним, пока мы чтим их подвиг, он будет существовать, и они будут жить вместе с нами. Мы со своей стороны должны делать все - потому что ветераны живут среди нас, мы должны делать все от нас зависящее для того, чтобы их жизнь становилась лучше, чтобы их жизнь была достойной", - наголосив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Ближче до вечора святковий концерт відбувся і в Театрі музичної комедії. Його організував інший депутат облради від "Опозиційної платформи - За життя" Віталій Саутьонков. Він запросив ветеранів-фронтовиків та дітей війни з Одеси та різних районів області.

"Ярким показателем является то, что люди с удовольствием принимают участие в этих мероприятиях и чтут память тех, кто уже нас покинул, тех немногочисленных ветеранов, которые продолжают жить и радовать нас и быть хорошим примером для подрастающих поколений", - наголосив Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

У Дніпрі до Дня перемоги у Другій світовій влаштували концерт на фестивальному причалі. Від самого ранку там лунали фронтові пісні. Вже по-обіді на святі стало багатолюдно. Присутні, в очікуванні кульмінації - виконання "Вальсу Життя" - вже традиційно 9 травня у Дніпрі "Опозиційна платформа - За Життя» організовує унікальний флешмоб - масове вальсування під відкритим небом.

"Класс, очень, очень класс. Очень красиво, очень хорошо, очень рады, что нам создали такую жизнь!"

Попри хмарну погоду та дощ цьогоріч вальс танцювали близько двох сотень пар. Це справжній рекорд, - каже організатор, керівник Дніпровської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя" Геннадій Гуфман.

"Самое главное люди, которые пришли сюда сегодня - они довольны, они довольны, они это запомнят, запомнят этот праздник. Напомнить, объединить! Ни одной из наших инициатив, которые начинались 2 года назад, 3 года назад, 4 года назад, - ни одна не осталась. Все, что мы начинаем - мы повторяем каждый год, делая это все лучше, интереснее", - зазначив Геннадій Гуфман, голова Дніпровської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя".

У Чернівцях урочистості розпочалися на Соборній площі. Містяни несли квіти до пам'ятника Воїну-Визволителю. На чолі колони - ветерани та колишні військовополонені.

"Я прошел Закавказский фронт, Северокавказский фронт, Южный и Первый Белорусский. Дошел до Берлина. С Луганска дошел до Тбилиси. С Тбилиси до Берлина", - розповідає Василь Чупак, ветеран Другої світової війни.

Згадували й тих, кого вже немає. Їх вшанували хвилиною мовчання. З кожним роком ветеранів залишається все менше, тож пам'ять про їхній подвиг має жити в наступних поколіннях, - кажуть жителі міста.

"Треба сьогодні вшановувати цих людей. Не тих, які десь там були, щось робили. Я розумію, що в нас складна історія, різні долі людей. Але ось це - переможці. Давайте, вшануємо сьогодні нас, українців, як націю переможців Великої Вітчизняної війни і Другої світової війни", - наголосив Михайло Папієв, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Не забули й про тих ветеранів, котрі самотужки не змогли прийти до меморіалу. Їх відвідали вдома: опозиціонери принесли фронтовикам гостинці та квіти.

На Житомирщині пам'ять загиблих вшанували урочистою ходою та покладанням квітів до Монументу Слави. Ветеранів привітали святковим концертом.

"Я сьогодні особисто на цьому святі з усією сім'єю. Нас тут чотири покоління - мої батьки, ми з чоловіком, наші діти і онуки. І я дуже щаслива з того, що це свято незалежно від кон'юнктури, незалежно від часів - воно залишається завжди в серці, і ми будемо святкувати стільки, скільки буде наших поколінь", - зазначила Наталія Леонченко, депутат Житомирської міської ради.

Святкування Дня перемоги відбулося і в прифронтовому Слов'янську - тут вранці пройшов урочистий мітинг. Ветеранів привітали святковим концертом за участі українських зірок. Вшанувати учасників Другої Світової приїхали й народні депутати.

"Для нас этот праздник - один из самих величайших праздников в году. И сегодня нет случайных людей, которые его празднуют. За 5 лет власть пыталась переписать историю, отменить праздники, переназначить героев, поощрялся этот вандализм - осквернения ветеранов. Но выстояли", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Привітати ветеранів народні депутати приїхали сьогодні у Лисичанськ, що на Луганщині.

"Мы сегодня чествуем с вами подвиг великих воинов, воинов победителей, которые сделали все возможное, чтобы прорвать блокаду Ленинграда, чтобы победить на Курской дуге, чтобы победить в Сталинградской битве. Обыкновенные солдаты, которые сделали все возможное, чтобы защитить страны Европы, победить фашизм и нацизм", - зазначив Сергій Дунаєв, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

У Львові святкування не минулися без провокацій. Вранці на Марсовому полі поруч із представниками ветеранських організацій зібралося кілька молодиків. Один із них кидав яйця у пам'ятний знак із радянською символікою.

"Він був поліцейськими затриманий, запрошений у відділок поліції, де складені матеріали. Вже далі буде прийнято рішення щодо притягнення до адмінвідповідальності", - повідомив Валерій Середа, начальник ГУ НП у Львівській області.

Тим часом на Пагорбі Слави ветерани до пам'ятника Невідомому солдату покладають квіти. Помолитися за загиблих бойових побратимів у Другій Світовій прийшов 94-річний Леонід Львович.

"А от після війни зустрічаю 74 раз день перемоги. Це радість для нас на всі оставшиеся роки життя", - говорить Леонід Львович, ветеран Другої Світової війни.

Квіти на могили загиблих у Другій світовій люди покладали протягом дня. За порядком у місті у посиленому режимі стежили 600 правоохоронців.

В Запоріжжі святкування обійшлося без ексцесів. З червоними кульками та прапорами кілька тисяч містян святковою ходою пройшли від площі Маяковського до Алеї Слави. Тут поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих. За правопорядком доглядали кілька сотень правоохоронців.

"Мой дед погиб в 41 году обороняя город Харьков. Поэтому, я считаю необходимым и свою обязанность - прийти поклониться перед памятью тех, кто ранее погиб", - говорить Юрій Воронін, житель Запоріжжя.

Ось такою екстремальною регатою відзначили День перемоги черкаські яхтсмени. Урочистим змаганням на заваді не стали ні вітер, ні хвилі, ні дощ. Майже три десятки вітрильників вийшли на старт, аби випробувати свої сили. Подібні змагання для черкаських вітрильників традиційні вже протягом 35 років. Саме 9 травня відкривається навігація для маломірних суден.

"Це традиція - такими діями показати, що ми пам'ятаємо про людей які поклали своє життя заради того, щоб ми з вами жили в Україні", - наголосив Микола Мейта, голова Черкаської федерації вітрильного спорту.

І традиційно в кожному місті на святкуванні розгорнули польову кухню - пригощали всіх охочих.