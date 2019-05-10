Французский фермер записал 15 овец учениками в деревенскую школу после того, как местные власти заявили о планах закрыть класс из-за недобора учеников, передает zoobusiness.kiev.ua.

Власти предупредили администрацию школы, что в новом учебном году придется набрать 10 классов вместо 11, поскольку число учащихся уменьшилось с 266 до 261.

Родители были против таких мер, поскольку при сокращении классов число учащихся в каждом из них неминуемо возрастет, что скажется на успеваемости детей. В качестве протеста пастух Мишель Жирр решил символически записать в школу нескольких из своих овец и баранов.

Пастух с 50 овцами появился возле школы на специальной церемонии, на которой присутствовали около 200 учителей, учеников и местных чиновников.

Во время мероприятия местному мэру Жану-Луи Марэ вручили свидетельства о рождении овец. Сам он встал на сторону протестующих и заявил, что животных официально внесут в списки учеников.

"Теперь у нас не должно быть никаких закрытий", - сказал один из родителей Гэль Лаваль.

15 moutons inscrits à l’école de Crêts en Belledonne contre la fermeture d’une classe et 65 dans la cour de récré.

(Shaun 🐏 va en CM2 ! ) @bleu_isere https://t.co/YaPHoIvR6X pic.twitter.com/KxAv2B7oJ5 — Valentine Letesse (@valentineletess) 7 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что осьминог напал на девушку в прямом эфире, а также что мужчина сходил на рыбалку и женился.