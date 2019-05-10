Конфуз дня: в школу вместе с учениками набрали баранов и овец [ Редактировать ]
Французский фермер записал 15 овец учениками в деревенскую школу после того, как местные власти заявили о планах закрыть класс из-за недобора учеников, передает zoobusiness.kiev.ua.
Власти предупредили администрацию школы, что в новом учебном году придется набрать 10 классов вместо 11, поскольку число учащихся уменьшилось с 266 до 261.
Родители были против таких мер, поскольку при сокращении классов число учащихся в каждом из них неминуемо возрастет, что скажется на успеваемости детей. В качестве протеста пастух Мишель Жирр решил символически записать в школу нескольких из своих овец и баранов.
Пастух с 50 овцами появился возле школы на специальной церемонии, на которой присутствовали около 200 учителей, учеников и местных чиновников.
Во время мероприятия местному мэру Жану-Луи Марэ вручили свидетельства о рождении овец. Сам он встал на сторону протестующих и заявил, что животных официально внесут в списки учеников.
"Теперь у нас не должно быть никаких закрытий", - сказал один из родителей Гэль Лаваль.
15 moutons inscrits à l’école de Crêts en Belledonne contre la fermeture d’une classe et 65 dans la cour de récré.— Valentine Letesse (@valentineletess) 7 мая 2019 г.
(Shaun 🐏 va en CM2 ! ) @bleu_isere https://t.co/YaPHoIvR6X pic.twitter.com/KxAv2B7oJ5
Ранее сообщалось, что осьминог напал на девушку в прямом эфире, а также что мужчина сходил на рыбалку и женился.
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