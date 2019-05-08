50-летний британец Кристофер Эггинтон и его 48-летняя девушка Сандра Бидгуд после рыбалки в городке Рагби выпустили всю пойманную ради забавы рыбу, оставив лишь две рыбины на ужин. По приходу домой, девушка приступила к очистке улова от шелухи и неожиданно обнаружила внутри животного золотое кольцо, сообщает thesun.co.uk.

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"Я давно хотел жениться, но не мог решиться. Мне нужен был небольшой толчок от друга с жабрами, чтобы набраться смелости", - признался Кристофер.

Фото: thesun.co.uk

По его словам, предложение получилось спонтанное, как для него, так и для его невесты, так как никто не ожидал, что в рыбине будет обручальное кольцо.

Фото: thesun.co.uk

"Я никогда не был настолько хорош, чтобы потрошить рыбу, поэтому я всегда передаю ее Сандре, чтобы она потрошила, поскольку она не возражает. Именно тогда я услышал визг и обернулся, чтобы увидеть Сандру, сияющую от радости и держащую кольцо", - рассказал герой этой невероятной истории.

Ранее мы сообщали, что осьминог напал на девушку в прямом эфире, а также мужчина выкопал тоннель под домом экс-супруги и застрял.