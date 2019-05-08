Осьминог напал на девушку в прямом эфире (видео) [ Редактировать ]
Девушка хотела записать на видео, как поедает живого осьминога, однако что-то пошло не так и он присосался к лицу, передает "Сегодня".
В ролике слышно, как она говорит своим поклонникам: "Смотрите, как сильно он присосался", пытаясь при этом убрать щупальце с верхней губы.
Поняв, что осьминог не отпустит, девушка начала волноваться и плакать. Она кричала перед камерой "больно" и "я не могу его удалить", прилагая все свои силы чтобы убрать осьминога с щеки.
Ранее сообщалось, что в квартире мужчины обнаружили 300 котов, а также что девушка получила неожиданный эффект после крема для депиляции.
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