Забавный попугай рассмешил пользователей сети своей настырностью. Попугай решил поиграть с хомячком, но у хомяка эта затея не вызвала энтузиазма.

Иногда сложно объяснить действия людей, а животных тогда и подавно. Бедный хомячок старается убежать от настырного попугая, но тот упорно продолжает играть по своим правилам.

Ранее сообщалось, что в квартире мужчины обнаружили 300 котов, а также что девушка получила неожиданный эффект после крема для депиляции.