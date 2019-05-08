Конфуз дня: попугай развлекается с хомячком (видео) [ Редактировать ]
Забавный попугай рассмешил пользователей сети своей настырностью. Попугай решил поиграть с хомячком, но у хомяка эта затея не вызвала энтузиазма.
Иногда сложно объяснить действия людей, а животных тогда и подавно. Бедный хомячок старается убежать от настырного попугая, но тот упорно продолжает играть по своим правилам.
Ранее сообщалось, что в квартире мужчины обнаружили 300 котов, а также что девушка получила неожиданный эффект после крема для депиляции.
по теме
Тоже любят фотографироваться: чайки перекрыли камеры наблюдения (видео)
Лондонские чайки невольно стали звездами Твиттера, после того как компания Transport for London опубликовала фото камер наблюдения над автомагистралью
Обезьяна научилась пользоваться Instagram (видео)
Видео с обезьяной, листающей ленту Instagram на смартфоне, сделал животное звездой сети
В квартире мужчины обнаружили 300 котов (фото)
В Торонто служба защиты животных обнаружила сотни котов, которые мужчина по неизвестной причине держал у себя в квартире
Звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж (видео)
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
В питомнике показали 20 уссурийских тигрят
В питомнике уссурийских тигров "Хэндаохэцзы" в Китае показали 20 тигрят