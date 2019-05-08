В американском штате Колорадо в пригороде Денвера двое старшеклассников из школы STEM устроили стрельбу по другим ученикам. В результате происшествия были ранены девять человек. Один из пострадавших школьников погиб в больнице. Инцидент произошел днем 7 мая, передает "Информатор".

Два ученика вошли в здание во время уроков через разные входы и сразу открыли огонь в двух классах. Когда на место прибыли полицейские и спецназ, стрельба в здании еще продолжалась. Правоохранители попытались зайти в школу, но вооруженные школьники начали отстреливаться. Во время перестрелки сотрудники полиции и нападающие не пострадали. Обоих учеников задержали.

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#BREAKING At least 7 students injured during a school shooting near Denver, CO. This happened at Stem School Highlands Ranch, which has K-12th graders. Two people are reported to be in custody, SWAT teams searching for a third person. We'll have the latest on The Four on @KTVU pic.twitter.com/6d91vVgtqm — Alex Savidge (@AlexSavidgeKTVU) 7 травня 2019 р.

По словам шерифа, одним из стрелков оказался 18-летний Девон Эриксон, который ранее никогда не попадал в поле зрения полиции и за всю жизнь имел лишь один штраф за нарушение правил дорожного движения. Шериф также добавил, что полицейские проверили машину стрелков, поскольку она могла быть заминирована. Самому старшему из пострадавших 15 лет. Все раненые доставлены в госпиталь, состояние двух оценивают как "очень тяжелое". Один ребенок погиб от полученных ранений в больнице.

Ранее сообщалось, что под Днепром мужчина прострелил голову ребенку, а также возле Дворца спорта нашли труп мужчины.