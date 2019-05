В американском штате Колорадо в пригороде Денвера двое старшеклассников из школы STEM устроили стрельбу по другим ученикам. В результате происшествия были ранены девять человек. Один из пострадавших школьников погиб в больнице. Инцидент произошел днем 7 мая, передает "Информатор".

Два ученика вошли в здание во время уроков через разные входы и сразу открыли огонь в двух классах. Когда на место прибыли полицейские и спецназ, стрельба в здании еще продолжалась. Правоохранители попытались зайти в школу, но вооруженные школьники начали отстреливаться. Во время перестрелки сотрудники полиции и нападающие не пострадали. Обоих учеников задержали.

#BREAKING At least 7 students injured during a school shooting near Denver, CO. This happened at Stem School Highlands Ranch, which has K-12th graders. Two people are reported to be in custody, SWAT teams searching for a third person. We'll have the latest on The Four on @KTVU pic.twitter.com/6d91vVgtqm