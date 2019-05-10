Новий Нотр-Дам забезпечить електроенергією цілий квартал Парижа [ Редактировать ]
Новий дах собору Нотр-Дам зможе живити електроенергією цілий квартал Парижа. Такий сміливий проект реконструкції згорілого храму пропонує одне з архітектурних бюро. У покрівлю, за задумом авторів, мають вмонтувати скляні сонячні панелі у формі діамантів.
Вони забезпечать електрикою саму пам'ятку та прилеглі будинки. А ще новий дах передбачає місце, де можна буде вирощувати фрукти та овочі.
Однак критики футуристичної новації зауважують: скляні частини стелі пропускатимуть більше світла всередину собору, а це знівелює красу історичних вітражів. нагадаю, пожежа в паризькому Нотр-Дамі спалахнула 15 квітня. Вогонь повністю знищив шпиль і значну частину покрівлі.
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Новий дах собору Нотр-Дам зможе живити енергією цілий квартал Парижа.Такий сміливий проект реконструкції згорілого храму пропонує одне з архітектурних бюро
Новий дах собору Нотр-Дам зможе живити енергією цілий квартал Парижа
У покрівлю, за задумом авторів, мають вмонтувати скляні сонячні панелі у формі діамантів. Вони забезпечать електрикою саму пам'ятку та прилеглі будинки
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