Новий дах передбачає місце, де також можна буде вирощувати фрукти та овочі

Новий дах собору Нотр-Дам зможе живити електроенергією цілий квартал Парижа. Такий сміливий проект реконструкції згорілого храму пропонує одне з архітектурних бюро. У покрівлю, за задумом авторів, мають вмонтувати скляні сонячні панелі у формі діамантів.

Вони забезпечать електрикою саму пам'ятку та прилеглі будинки. А ще новий дах передбачає місце, де можна буде вирощувати фрукти та овочі.

Однак критики футуристичної новації зауважують: скляні частини стелі пропускатимуть більше світла всередину собору, а це знівелює красу історичних вітражів. нагадаю, пожежа в паризькому Нотр-Дамі спалахнула 15 квітня. Вогонь повністю знищив шпиль і значну частину покрівлі.