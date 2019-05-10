Напередодні вся країна відзначала 74-у річницю перемоги у Другій світовій війні та вшановувала полеглих героїв. Урочисті та пам'ятні заходи проходили мало не в кожному місті й селищі. Втім, не минулося без неприємних інцидентів. Що саме затьмарило свято? Дивіться далі.

Основним ініціатором заходів до святкування Дня Перемоги була партія "Опозиційна платформа - За життя". Після завершення всіх урочистотей на сайті політсили оприлюднили заяву, в якій ідеться, що представники націонал-радикальних організацій перешкоджали проведенню заходів.

Зокрема у Львові відбувся конфлікт на Пагорбі Слави між Інною Іваночко, головою Львівської обласної організації "Опозиційної платформи - За життя", та невідомими чоловіками. Після покладання квітів до монумента солдатам, котрі загинули у Другій світовій, жінка прямувала на вихід. Супроводжували її правоохоронці. Дорогою вона давала інтерв'ю одному з телеканалів. Згодом у її бік невідомі чоловіки почали лаятись. Між ними зав'язалася перепалка.

Зрештою, невідомий хлопець плюнув жінці в обличчя. Потім скандалісти зникли.

А в Миколаєві близько десятка молодиків ледь не зірвали конкурс малюнків для дітей, який організували представники "Опозиційної платформи - За життя". Сталося це в центрі міста. Невідомі з червоно-чорною символікою раптово з'явилися біля намету, де організатори налаштовували апаратуру. За лічені секунди його знесли, розірвали та кинули біля громадського туалету. Ніхто в результаті не постраждав. Захід для дітей все-таки провели, завдяки зусиллям активістів політсили.

На Рівненщині в місті Сарни до Меморіала Слави не зміг під'їхати автобус з ветеранами і представниками "Опозиційної платформи - За життя". Його не пропустили поліцейські. Мовляв, на проведення заходу на майдані перед пам'ятником в організаторів не було дозволу. У партії пояснили, що разом із ветеранами хотіли лише покласти квіти до Монумента невідомому солдату. Але вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні вдалося не всім.

"К сожалению, многие не смогли прийти, чтобы почтить память героев, потому что наши автомобили были заблокированы машинами полиции. В этих машинах везли ветеранов, которым трудно передвигаться самим, которым уже более 90 лет. И они не смогли возложить цветы, так как полиция запретила нашему автобусу подъезжать к мемориалу славы", - говорить Михайло Бузинарський, голова Рівненської організації партії "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, що напередодні "Опозиційна платформа - За життя" проводила акції із вшанування загиблих по всій країні. У столиці в урочистих заходах взяв участь і засновник політсили Юрій Бойко. Під час ходи у столиці він ніс портрет свого діда- фронтовика.

"Я несу портрет своего деда, майора советской армии. Был призван в армию инженером шахты. Он прошел путь от младшего офицера до майора, стал командиром батальйона. 3 ордена, 7 медалей. После войны, работал, был директором шахты. И для меня он во многом является примером служения стране", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Попри провокації, всі акції відбулися. В поліції відзвітували, що в День Перемоги в пам'ятних заходах взяли участь близько семисот тисяч людей по всій країні. Наймасовішими вони були в Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі. До охорони правопорядку залучили майже 22 тисячі силовиків.