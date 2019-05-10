Мандруючи небом. Таку роботу художниця Зінаїда Льовочкіна презентувала в рамках Венеційської бієнале. Вже традиційно в проекті поєдналися український етнос та універсальне мистецтво. Історію жіночого перетворення та духовності бачила Ксенія Барвіненко.

Маленька дівчинка, жінка, яка готова віддавати материнську енергію та любов, і літня жінка з її мудрістю і прийняттям. Таку роботу Зінаїди Льовочкіної побачили гості та мистецтвознавці на виставці в рамках Венеційської бієнале.

"Подивившись цю роботу, можна зрозуміти краще нашу країну і роль жінки в житті і загальну роль її у всесвіті", - говорить Зінаїда Льовочкіна, художниця.

Дівчина, наречена і бабця. Дівчина символізує виховання виховання жінки. Саме її і духовне, і природнє виховання. Жінка, яка є нареченою це та жінка, яка готується стати матір'ю, це основна природня роль жінки - народжувати, творити життя. І бабця саме символізує зрілу жінку, тобто, символізує знання, мудрість, та, яка закінчує цикл жіночого життя.

Зінаїда Льовочкіна - українська художниця, орієнтована на образи та міфи, які побутують навколо жіночих питань та жіночої ідентичності як в українській, так і в світовій культурі. Тож і цього разу не зрадила своїм ідеям.

"Процесс подготовки к этой выставке был очень интересным, мы представляем видеоработу Зинаиды, мне как куратор нравится прослеживать творческий рост художницы. В 2015 году мы представляли проект "Чорне намисто", в котором она поднимала тему войны, в этом году мы представляем проект дакини, мы опять видим, как она поднимает философские, универсальные, вопросы, судьбы, времени, те же вопросы, которые неподвластны силам человека", - говорить Анна Мілашевич, куратор.

Це друга робота художниці, представлена в рамках Венеційської бієнале. Куратори проекту кажуть щасливі знову побачити твори Зінаїди Льовочкіної на фестивалі. І дуже приємно споглядати за мистецьким розвитком художниці.

"Ми дуже раді бачити проект Зінаїди Льовочкіної в рамках "персонал стракчерз". Це друга її робота на виставці, добре, що вона повернулася. Готувати проект Зінаїди було величезним задоволенням. Вона працює з українськими етнічними мотивами, вона супер в організації, все пройшло дуже добре, ми задоволені", - говорить Лоренцо Басадонна-Скарпа, куратор технічної частини проекту.

Дакіні - це жіноче медитативне божество в тибетському буддизмі. Її повязують з мудрістю, знанням та інтуїцією. Слово дакіні можна перекласти як "та, що йде по небу".

"В часи кризи, змін, і особливо в ті часи, які ми зараз проходимо в нашій країні, та роль жінки - вона змінюється. Жінка показує себе з іншого боку. І це показали події, які відбувалися на протязі Революції гідності - що саме жінка себе проявила в іншій формі, в іншій поведінці. Тобто, жінка стає і на політичну арену, і стає на арену соціального життя. І вона бере вже іншу роль.

Не тільки берегині своєї родини, не тільки роль жінки яка народжує. А та жінка. яка може змінювати і себе позиціонувати як в демократичному, політичному плані. Вона може брати робити справи, які роблять чоловіки. Тобто, вона виходить на політичну арену, вона виходить на соціальне проявлення себе і в багатьох випадках навіть робтитьь навіть краще, ніж чоловіки", - говорить Зінаїда Льовочкіна, художниця.

Від початку виставки минуло лише два дні, втім, організатори зізнаються - вже отримали багато позитивних відгуків від критиків мистецтва й художників, які також представляють свої роботи на бієнале.