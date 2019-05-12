На Кубі пройшов прайд-парад [ Редактировать ]
Скільки "жовтих жилетів" вийшли на чергові протести у Франції? Чому мітингували польські ультраправі? І чому після виборів в Індонезії помирають члени виборчих комісій? Про це та інше - далі у нашому огляді.
Бійками з поліцією відзначили півроку протестів "жовті жилети". У сутички переросла акція протесту в місті Нант. Там провокатори в чорних масках закидали правоохоронців пляшками й камінням. Ті у відповідь застосували гумові кулі і сльозогінний газ. Заворушення сталися і в Ліоні. А в Парижі, Бордо, Тулузі та інших містах - мітинги пройшли мирно. У французькій столиці протестувальників зібралося рекордно мало - близько тисячі людей.
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Кілька тисяч польських націоналістів пройшли маршем від резиденції прем'єра до американського посольства у Варшаві. Вони обурені новим американським законом. У документі США закликають Польщу і ще кілька десятків країн виплатити компенсації євреям, родини яких постраждали внаслідок Голокосту. Польські ультраправі вважають - їхня країна достатньо постраждала у Другій світовій, тому виплачувати нічого не повинна.
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На Кубі мітингували ЛГБТ-активісти. У столиці "острова свободи" - Гавані - провели несанкціонований прайд-парад. Офіційний марш проти гомофобії уряд скасував. На знак протесту на вулиці вийшли кілька сотень людей з веселковими прапорами. Скандували "хай живе різноманітна Куба". Від центрального парку колона мітингувальників рушила до набережної. Там на них вже чекали правоохоронці. Кількох активістів - затримали. Влада Куби марш назвала антиурядовим і небезпечним.
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Смертельні вибори. Майже півтисячі людей померли в Індонезії під час підрахунку голосів через перевтому. Це оновлені дані, раніше повідомляли про 296 летальних випадків. Основні причини смертей інсульти й серцеві напади - внаслідок надмірного виснаження. Членам виборчкомів доводиться годинами безперервно рахувати бюлетені. На волевиявленні 17 квітня свій вибір зробили понад 150 мільйонів індонезійців. Поки опрацювали лише 80 відсотків голосів.
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Майже три тони гашишу - вилучили іспанські та італійські правоохоронці в Андалусії. Спільну операцію планували три роки. У результаті накрили банду наркоторговців, яка працювала в Іспанії та Італії. Затримали 44 людини. Окрім наркотиків, вилучили нелегальну зброю, фальшиві документи і 70 тисяч євро готівкою.
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