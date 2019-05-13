16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая получила тяжелую травму, готовясь к участию на турнире в Риме. Отмечается, что у нашей спортсменки диагностирован разрыв мениска, и теперь ей требуется срочная операция, передают "Факты".

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Клиника в Италии согласилась сделать экстренное хирургическое вмешательство вне очереди. Правда, все упирается в стоимость - 12 тысяч евро. Семья теннисистки в открытом письме обратилась за помощью ко всем неравнодушным, разместив номер банковской карты самой спортсменки (5168 7422 3231 0825 - Лопатецкая Дарья Валерьевна), а также номер телефона ее родной сестры Марии (+38 093 056 21 41).

Ранее сообщалось, что Лопатецкая проиграла на старте турнира в Германии, а также Элина Свитолина может больше не сыграть за сборную Украины.