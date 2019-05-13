Нужна срочная операция: украинской теннисистке собирают деньги [ Редактировать ]
16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая получила тяжелую травму, готовясь к участию на турнире в Риме. Отмечается, что у нашей спортсменки диагностирован разрыв мениска, и теперь ей требуется срочная операция, передают "Факты".
Клиника в Италии согласилась сделать экстренное хирургическое вмешательство вне очереди. Правда, все упирается в стоимость - 12 тысяч евро. Семья теннисистки в открытом письме обратилась за помощью ко всем неравнодушным, разместив номер банковской карты самой спортсменки (5168 7422 3231 0825 - Лопатецкая Дарья Валерьевна), а также номер телефона ее родной сестры Марии (+38 093 056 21 41).
Ранее сообщалось, что Лопатецкая проиграла на старте турнира в Германии, а также Элина Свитолина может больше не сыграть за сборную Украины.
по теме
Известная теннисистка Украины проиграла на старте турнира в Германии
Вторая ракетка Украины киевлянка Леся Цуренко, занимающая 26-ю строчку в мировом женском рейтинге, неудачно выступила
Под Запорожьем мужчина жестоко убил супругов
Злоумышленник застрелил местного жителя и задушил его жену
Под Донецком пенсионер подорвался на гранате
В одном из частных хозяйств Константиновского района Донецкой области пенсионер покончил с собой
"Украл горючее для самолетов": в Борисполе произошло ЧП
Под Киевом мужчина перелез через забор и проник на охраняемую территорию вблизи аэропорта "Борисполь"
Языковой закон: что думают украинцы
25 апреля в Верховной Раде Украины проголосовали за законопроект "Об обеспечении украинского языка, как государственного"