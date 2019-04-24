Вторая ракетка Украины киевлянка Леся Цуренко, занимающая 26-ю строчку в мировом женском рейтинге, неудачно выступила на представительном турнире в немецком Штутгарте с общим призовым фондом 886 тысяч долларов, сообщают "Факты".

В первом раунде наша соотечественница встречалась с немкой Лаурой Зигемунд (99-я). Несмотря на то, что украинка располагается в рейтинге значительно выше соперницы, именно Лаура, которая побеждала на этом турнире два года назад, считалась фавориткой поединка.

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Букмекеры не ошиблись в своих прогнозах. Украинка, проводившая первый матч за полтора месяца из-за травмы руки, уступила фактически без шансов в двух сетах (2:6, 2:6) и заработала за свое участие 7 998 долларов призовых.

Ранее сообщалось, что известная теннисистка Украины рассталась с итальянцем, а также Дарья Лопатецкая триумфально выиграла престижный теннисный турнир.