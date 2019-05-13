Фото: Clutch Points

Форвард "Далласа" Кристапс Порзингис стал участником драки возле одного из ночных клубов в Лиепае (Латвия). Об этом сообщает TMZ.

Согласно информации портала, баскетболист поругался с группой русскоязычных людей в баре, высказавших недовольство его переходом из "Нью-Йорка" в "Даллас" по ходу сезона. Завязалась драка, во время которой баскетболист получил удар сторонним предметом.

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На видео латыш заснят после инцидента с разбитым лицом и в разорванной футболке.

Des infos sur cette vidéo de Porzingis avec le visage en sang?@DallasMavsFr pic.twitter.com/uvnn3cJ8UY — New York Knicks France (@NY_Knicks_Fr) 12 мая 2019 г.

После конфликта баскетболист продолжал словесную перепалку с оппонентами, пообещав одному из обидчиков отправить его "обратно в Россию". К счастью, спортсмену удалось избежать серьезных повреждений.

"Даллас" проводит расследование в связи с инцидентом. На данный момент рассматривается версия, что латыш подвергся нападению.

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