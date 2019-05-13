В семи районах Киева на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"С 13 по 27 мая горячее водоснабжение временно прекратят в части домов в Оболонском и Подольском районах, а с 14 до 28 мая - в некоторых домах в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах", - говорится в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" объяснили отключение горячей воды гидравлическими испытаниями. Испытания будут проводиться поэтапно в каждой зоне всех котельных - в соответствии с утвержденным графиком.

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Предполагается, что на отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. В настоящее время соответствующие тепловые пункты будут отключаться, а подача горячего водоснабжения временно прекращаться. При этом в случае выявления большого количества повреждений, сразу после испытаний тепловых сетей будут проводиться ремонтные работы.

Сообщается, что проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы испытать тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона. Проведение гидравлических испытаний снижает аварийность в отопительный период.

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