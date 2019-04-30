Фото: что изменится в Украине с 1 мая

Изменения с 1 мая 2019 года принесут украинцам снижение цены газа для населения и штрафы для владельцев автомобилей с еврономерами.

Podrobnosti.ua разобрались, чего ждать украинцам с мая 2019 года.

Инаугурация президента

В мае должна состояться инаугурация новоизбранного президента Украины. По законодательству, войти в свои права главы государства Владимир Зеленский, который, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, побеждает на волеизъявлении, должен до 1 июня.

Тарифы

В Украине подешевеет цена газа для населения. Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение цены газа для населения с 1 мая на 3,5%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" уже выполнил поручение правительству и снизил цену на газ на 300 грн за тысячу куб. м., начиная с третьего месяца весны.

С 1 мая за долги по коммуналке будут штрафовать. За несвоевременную уплату платежей потребитель обязан будет уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 100% общей суммы долга.

Со 2 мая будут функционировать новые счета для уплаты единого социального взноса. До конца апреля еще возможно использование "старых" счетов для зачисления ЕСВ. А со 2 мая деньги с них будут возвращаться плательщикам, как "невыясненные поступления".

Соцвыплаты

На 1 мая запланирован второй этап монетизации субсидий. Выплата субсидий "живыми деньгами" пенсионерам будет проходить в мае. В среднем субсидия деньгами составляет 1680 грн.

С 1 мая начнется автоматическое перечисление субсидий на следующий отопительный сезон для 90% льготников.

1 мая истекает предельный срок оборудования коммерческих узлов учета газа системами дистанционной передачи показателей.

Связь

С 1 мая в Украине запускают услугу MNP, которая позволит сменить оператора мобильной связи, но оставить старый номер телефона.

Образование

20 мая по 12 июля в Украине состоится внешнее независимое оценивание. Его участники имеют возможность сдать тесты по четырем предметам. В общем ВНО будет проходить по одиннадцати учебным предметам.

С 3 по 20 мая будет длиться дополнительный период регистрации на ВНО.

Штрафы

С мая полицейские начнут штрафовать владельцев автомобилей с еврономерами за нерастаможенные транспортные средства. За управление таким автомобилем будет взыскан штраф 8,5 тыс. грн. А в случае повторного нарушения в течение года штраф составит уже 17 тыс. грн с лишением права управления автомобилем на один год и изъятием авто или без него.

С 1 мая вместе с протоколом об успешном прохождении транспортным средством проверки технического состояния, будет выдавать самоклеющуюся метку радиочастотной идентификации. Владелец авто обязан закрепить метку справа вверху ветрового стекла, с внутренней стороны.

Медицина

С мая ведение записи визита пациента в электронной системе здравоохранения для врачей будет обязательным. В начале пациенты не смогут лично зайти в свою электронную медицинскую карту, но в планах есть запуск персонального кабинета пациента.