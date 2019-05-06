В понедельник, 6 мая, город Первомайск, который находится в Николаевской области, остался без воды из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба городского совета города.

Задолженность потребителей за услуги составила 7 млн гривен.

"Задолженность населения на 01.05.2019 года составляет более 7 млн. гривен. В свою очередь КП "Первомайский городской водоканал" из-за нехватки средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потребленную электроэнергию", - говорится в сообщении.

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В связи с этим 6 мая водоканал отключен от электроэнергии.

С целью восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководством города, КП "Первомайский городской водоканал" и поставщиком электроэнергии.

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