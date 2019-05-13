Как избавиться от запаха изо рта: стоматологи дали ответ [ Редактировать ]
Многие люди мучаются от неприятного запаха изо рта. Стоматологи называют его галитозом. Существуют простые способы справиться с этой проблемой.
Лучшим способом избавиться от вызванного бактериальным налетом неприятного запаха изо рта является правильный уход за полостью рта:
- Он начинается с чистки зубов фторсодержащей зубной пастой два раза в день.
- Используйте зубную нить для удаления бактериального налета и застрявших частиц пищи из труднодоступных областей между зубами.
- Не забывайте также аккуратно чистить язык, удаляя любые бактерии, застрявшие на его поверхности.
Откажитесь от сильнопахнущей пищи, например: лука, чеснока и специй, а также таких напитков, как кофе и алкоголь, которые могут временно испортить запах изо рта.
Бросьте курить. Курение и жевание табака портит запах изо рта и может изменить цвет зубов, поэтому бросьте курить, чтобы сохранить зубы белыми, а дыхание свежим.
Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания полости рта и смыть бактерии и отмершие клетки кожи, способные вызвать неприятный запах.
Ранее мы писали о том, что запах изо рта может быть признаком смертельной болезни.
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