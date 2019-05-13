Вздутие живота: названы неожиданные причины [ Редактировать ]
Образование газов в кишечнике - это нормальный физиологический процесс. Некоторое количество воздуха заглатывается вместе с пищей (аэрофагия). Но большая часть газов образуется в результате переработки пищи и выделяется микрофлорой кишечника, пишет kp.ru.
Метеоризм может быть следствием несоблюдения режима питания, а также заглатывания воздуха. Основными причинами аэрофагии (заглатывания воздуха) являются:
1. Разговор во время еды;
2. Курение;
3. Еда на ходу;
4. Жевание жевательной резинки;
5. Использование некачественных протезов и др.
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