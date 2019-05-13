Образование газов в кишечнике - это нормальный физиологический процесс. Некоторое количество воздуха заглатывается вместе с пищей (аэрофагия). Но большая часть газов образуется в результате переработки пищи и выделяется микрофлорой кишечника, пишет kp.ru.

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Метеоризм может быть следствием несоблюдения режима питания, а также заглатывания воздуха. Основными причинами аэрофагии (заглатывания воздуха) являются:

1. Разговор во время еды;



2. Курение;



3. Еда на ходу;



4. Жевание жевательной резинки;



5. Использование некачественных протезов и др.

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