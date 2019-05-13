Работа для школьников летом: что нужно знать украинцам [ Редактировать ]
Лето уже на носу, а это означает, что большое количество школьников подумывают о работе на летних каникулах, чтобы заработать себе на новый телефон и т.п. Однако, как и везде, есть осебенности работы школьников в Украине, о которых сейчас пойдет речь.
Самые популярные варианты
Промоутер. Раздавать и расклеивать листовки дело не сложное, но занимает достаточно много времени. За раздачу листовок в Киеве платят около 50 гривен в час. За расклейку оплата производится по времени, но может быть и сдельной - за определенное количество расклеенных листов.
Официант. Работа в этой сфере несколько менее популярна среди школьников, ведь требует некоторой сноровки, выносливости и невспыльчивый характер. Рестораны требуют опыт работы и возраст не менее 15 лет. Однако дело иначе обстоит с небольшими кафе - там отбор менее строгий и устроиться гораздо легче. При этом, в среднем заработок выйдет больше, нежели промоутером.
Мойщик. Работа не из легких, но и зарплата выше. К выбору автомойки стоит отнестись более ответственно, так как задачи и оплата сотрудников разительно отличается.
Как найти работу
Есть два основных способа - пойти, к примеру, в ресторан или магазин и спросить напрямую нет ли у них рабочих мест. В таком случае можно сразу оценить будущее место работы, а работодателю будущего сотрудника.
Второй - поиск вакансий на предназначенных для этого сайтах. В этом случае при разговоре с работодателем по телефону во-первых важно упомянуть свой возраст, так как некоторые заведения принципиально отказываются брать несовершеннолетних. А во-вторых, нужно оценить место работы по объявлению: посмотреть на фотографии, оценить местоположение, ведь поздним вечером добираться от дома не только долго, но и небезопасно.
Что говорит закон
Из Кодекса законов о работе Украины известно, что трудоустроится можно с 14 лет. В таком случае рабочая неделя не должна превышать 24 часа, а с 16 до 18 лет - до 36 часов. Обязательным условием также является работа в свободное от учебы время, так что каникулы - идеальное время. Если же работа идет во время учебного года то количество часов сокращается в два раза.
Также, лицам, работающим в возрасте до 18 лет полагается 31 день отпуска. Согласно статье 194 при сокращенном рабочем дне зарплата выплачивается выплачивается в таком же размером, как и работникам соответствующих категорий при полном рабочем дне. Кроме того, несовершеннолетним запрещено устраиваться на тяжелую и опасную для жизни работу, подземную, а также на работу с ночными сменами.
Устраиваясь на работу, каждому необходимо составляет трудовой договор - для безопасности обеих сторон. В нем идет речь о месте работы, о работе, которую будет выполнять человек, о заработной плате. Обе стороны - рабочий и работодатель обязаны добросовестно выполнять свои обязательства.
В случае необходимости рабочий может в любое время уволиться с работы по собственному желанию. Работодатель же может уволить сотрудника только по причинам, предусмотренным Кодексом законов о работе.
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