Зеленский готов быть верховным главнокомандующим [ Редактировать ]
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего и осознает тяжесть решений. Об этом заявил советник президента Дмитрий Разумков в эфире украинского телеканала.
"Готов ли он приступать к своим обязанностям главнокомандующего сразу после того, как состоится инаугурация, как ему будут делегированы полномочия главнокомандующего? Он готов, он понимает весь объем тяжести принятия решений, которые будут ложиться на его плечи", - подчеркнул советник.
Разумков также отметил, что, по его данным, Зеленский не проводил встречи с представителями Генштаба Украины и Минобороны.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук дал Зеленскому три важных совета. Также премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал встречу с новоизбранным президентом Украины.
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