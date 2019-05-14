Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего и осознает тяжесть решений. Об этом заявил советник президента Дмитрий Разумков в эфире украинского телеканала.



"Готов ли он приступать к своим обязанностям главнокомандующего сразу после того, как состоится инаугурация, как ему будут делегированы полномочия главнокомандующего? Он готов, он понимает весь объем тяжести принятия решений, которые будут ложиться на его плечи", - подчеркнул советник.



Разумков также отметил, что, по его данным, Зеленский не проводил встречи с представителями Генштаба Украины и Минобороны.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук дал Зеленскому три важных совета. Также премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал встречу с новоизбранным президентом Украины.