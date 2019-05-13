Первый президент Украины Леонид Кравчук дал три совета победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом экс-лидер рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Кравчука, первое, что обязан сделать Зеленский - это полностью изменить власть после вступления в должность.

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"Власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая. Приходит новый президент и формирует новую власть. Не может быть такого, что пришел один президент, а все, кто были, - остались", - отметил Кравчук.

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Во-вторых, Зеленскому ни в коем случае нельзя быстро принимать кадровые решения, а только после глубокого и всестороннего анализа человека можно назначить на государственную должность. И третье, чтобы его власть прошла без кумовства и бизнес-партнеров.

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"Я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича - он сам об этом говорил, но я ему еще раз напоминаю, - не иметь во власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров. Власть - это преданность народу Украины", - резюмировал Кравчук.

Ранее Зеленский обратился с жесткими требованиями к парламенту.