У Зеленского прокомментировали решение Оболонского районного суда Киева по делу о незаконной предвыборной агитации. Советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков заявил, что нужно отвечать за свои действия, и закон должен быть одинаков для всех.

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В эфире одного из телеканалов, советник отметил, что это первый пример, когда президент, фактически избранный президент, понес наказание в той форме, в которой мы сегодня видели.

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"То, что произошло (показ заполненного бюллетеня - ред.) - это не было задумкой. Журналисты попросили подождать, чтобы снять момент опускания бюллетеня в урну. Да, это нарушение законодательства, это все признали, и сам Зеленский. Я считаю, абсолютно правильным то, что приехала полиция и отреагировала на то, что было показано по телевидению. Был наложен штраф. В этой ситуации, нужно отвечать за свои действия. Это первый пример, когда Президент, фактически избранный президент, понес наказание в той форме, в которой мы сегодня видели", - резюмировал Разумков.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук дал Зеленскому три важных совета. Также премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал встречу с новоизбранным президентом Украины.