Известный рэпер назвал песню в честь Ломаченко [ Редактировать ]
Популярный немецкий рэпер Pain.71 решил использовать образ украинского боксера, чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, Василия Ломаченко как основной в своей новой песне - Lomachenko.
"Суть песни в том, что я насмехаюсь над фейковыми людьми в рэпе и над хейтерами, которые умеют пользоваться только словами. Имя Ломаченко я использую в фразе, которая дословно переводится, как "танцую на твоем носе, как это делает Ломаченко". Это может звучать бессмысленно, но в немецком языке такая фраза употребляется, когда ты говоришь о том, что насмехаешься над человеком", - об этом пишет XSPORT.ua
Видео можно посмотреть по ссылке.
Ранее сообщалось, что украинский боксер возвращается на ринг, а также что Усику предложили сменить гражданство.
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