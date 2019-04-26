Украинский боксер возвращается на ринг [ Редактировать ]
Знаменитый украинский боксер полутяжелого веса Вячеслав Шабранский проведет бой в США 10 мая, его соперником будет американский ветеран, пишет "Сегодня".
Стало известно, что украинский боксер полутяжелого веса Вячеслав Шабранский спустя полтора года возвращается на ринг. Осенью 2017 года Шабранский боксировал за титул чемпиона мира по версии WBO с россиянином Сергеем Ковалевым. И уже во втором раунде потерпел поражение техническим нокаутом. По ходу боя Ковалев трижды посылал соперника в нокдаун. С тех пор украинец не провел ни одного боя. Возвращения Шабранского состоится 10 мая в американском Бурбанке. Его соперником будет Аллан Грин.
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