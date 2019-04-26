Знаменитый украинский боксер полутяжелого веса Вячеслав Шабранский проведет бой в США 10 мая, его соперником будет американский ветеран, пишет "Сегодня".

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Стало известно, что украинский боксер полутяжелого веса Вячеслав Шабранский спустя полтора года возвращается на ринг. Осенью 2017 года Шабранский боксировал за титул чемпиона мира по версии WBO с россиянином Сергеем Ковалевым. И уже во втором раунде потерпел поражение техническим нокаутом. По ходу боя Ковалев трижды посылал соперника в нокдаун. С тех пор украинец не провел ни одного боя. Возвращения Шабранского состоится 10 мая в американском Бурбанке. Его соперником будет Аллан Грин.

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