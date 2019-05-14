Каждое Полнолуние отличается от предыдущего по каким-то важным параметрам, поэтому советы и предостережения астрологов всегда разные. Одно остается неизменным - нужно быть как можно более осторожными и осмотрительными, а также мыслить позитивно, чтобы не давать негативным программам и эмоциям брать над вами верх.

Особенности Полнолуния в мае

Согласно лунному календарю, Полнолуние выпадает на 19 число. Пройдет оно под эгидой стихии Огня, представленной Стрельцом. Из всех Огненных знаков зодиака этот является наименее опасным. Более того, это будет второй день пребывания Луны в этом знаке, поэтому его влияние будет не таким сильным.

Полнолуние в Стрельце затрагивает такие важные жизненные темы, как работа, быт, а также путешествия. Именно в этих сферах стоит быть как можно осторожными.

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Второй важный момент грядущего Полнолуния - отсутствие аспектов между планетами и Солнцем. На настроение и удачу людей будет влиять только полная Луна, поэтому ее поведение будет максимально предсказуемым.

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 19 мая

19 числа важно сохранять физическую и интеллектуальную активность. Этот день станет прекрасным временем для активного отдыха, начала цикла физических упражнений. Полезно будет отправиться на природу. Нужно больше двигаться, чтобы негативная энергия вокруг вас не застаивалась и не мешала вашему отдыху. Это поможет повысить жизненный тонус и сохранить хорошее настроение.

Сила людей будет заключаться в решимости и смелости. Обычно в такие периоды люди погружаются в сомнения, что отчасти помогает избегать проблем. В этот раз лучше идти вперед к своим целям.

Астрологи рекомендуют защищать слабых, помогать нуждающимся и поддерживать близких. Любая помощь, оказанная 19 мая, вернется вам в будущем невероятной удачей. В тот момент, когда вы уже сделали выбор, вас могут посетить сомнения о его правильности. Помните о том, что отступать нельзя. Это время подвигов.

19 мая можно отправиться в путешествие, навестить близких людей, родственников, друзей в другом городе.

Большой проблемой этого Полнолуния станет жадность. В период максимальной активности Луны обостряются недостатки и пороки. 19 числа нужно быть щедрыми самим и не обижаться на тех, кто не сможет побороть мелочность и скупость.

Эмоциональность может стать причиной проблем, поэтому в любовных, дружеских и деловых отношениях лучше держать себя в руках, чтобы ненароком не нагрубить, не настроить против себя людей. В Полнолуние возникают трудности в общении, но уже на следующий день все проблемы сгладятся.

Напоследок стоит сказать пару слов о материальной стороне жизни. Деньги в этот раз можно тратить осторожно и предусмотрительно, но лучше избегать займов и дачи денег в долг. Возможны мелки финансовые потери, которые удастся возместить позднее. Неудачи на этом поприще будут временными.

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