Евровидение-2019: где и когда смотреть второй полуфинал [ Редактировать ]
В четверг, 16 мая, в 22:00 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2019", который проходит в Израиле.
Первый полуфинал "Евровидения 2019" состоялся во вторник, 14 мая. В ходе первого полуфинала были отобраны 10 участников, которые получили право представить свою страну в финале конкурса: первыми финалистами стали музыканты из Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении.
Гранд-финал "Евровидения", в ходе которого определится победитель и страна-хозяйка "Евровидения 2020", состоится в субботу, 18 мая.
В финал автоматически попадают представитель страны, в которой проходит конкурс – в этом году это Израиль, а также страны "большой пятерки" – Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания.
В Украине Евровидение 2019 будут транслировать СТБ и UA: Перший. Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения 2019 начнется в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию полуфиналов "Евровидения 2019" также можно будет на Podrobnosti.ua
Согласно ранее проведенной жеребьевке, во втором полуфинале участники Евровидения 2019 выступят в таком порядке:
- Армения,
- Ирландия,
- Молдова,
- Швейцария,
- Латвия,
- Румыния,
- Россия,
- Дания,
- Швеция,
- Австрия,
- Хорватия,
- Мальта,
- Литва,
- Албания,
- Норвегия,
- Нидерланды,
- Северная Македония
- Азербайджан.
Напомним, право принимать "Евровидение 2019" Израиль получил после победы его представительницы Нетты Барзилай на конкурсе в 2018 году в Португалии. При этом проведение "Евровидения 2019" с самого начала сопровождалось скандалами и даже угрозами срыва: из-за несогласия относительно места проведения, проблем с продажей билетов и даже угроз террористов.
Конкурс проходит в Тель-Авиве, в Израильском центре торговых ярмарок и выставок - EXPO Tel Aviv. Именно здесь была установлена грандиозная сцена, созданная дизайнером Флорианом Видером (он же создавал сцену для Евровидения 2017 в Киеве).
Официальный старт "Евровидения 2019" состоялся в воскресенье, 12 мая. В ходе официального открытия конкурса его приглашенные звезды и участники появились на торжественной оранжевой дорожке. В числе звезд был украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, который выступит в гранд-финале конкурса в субботу, 18 мая.
Что нужно знать о втором полуфинале конкурса "Евровидения", смотрите подробнее тут.
по теме
Евровидение-2019: первый полуфинал онлайн
Ежегодный песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году пройдет в израильском Тель-Авиве в выставочном центре Израильский центр ярмарок
Евровидение-2019: у Лазарева случились проблемы в Тель-Авиве
Представитель России на Евровидении-2019 Сергей Лазарев рассказал о сложностях во время второй репетиции
Евровидение-2019: онлайн трансляция церемонии открытия
В воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве проходит церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019
"Евровидение-2019": что нужно знать о первом полуфинале
Во вторник, 14 мая, в Тель-Авиве (Израиль) состоится первый полуфинал Евровидения-2019. Уже 64-й по счету песенный конкурс Европы. За билет в гранд-финал посоревнуются первые 17 стран-участниц
Евровидение-2019: онлайн-трансляция второго полуфинала
В 2019 году 64 международный конкурс "Евровидения" проходит в израильском Тель-Авиве