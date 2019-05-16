В четверг, 16 мая, в 22:00 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2019", который проходит в Израиле.

Первый полуфинал "Евровидения 2019" состоялся во вторник, 14 мая. В ходе первого полуфинала были отобраны 10 участников, которые получили право представить свою страну в финале конкурса: первыми финалистами стали музыканты из Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении.

Гранд-финал "Евровидения", в ходе которого определится победитель и страна-хозяйка "Евровидения 2020", состоится в субботу, 18 мая.

В финал автоматически попадают представитель страны, в которой проходит конкурс – в этом году это Израиль, а также страны "большой пятерки" – Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания.

В Украине Евровидение 2019 будут транслировать СТБ и UA: Перший. Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения 2019 начнется в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию полуфиналов "Евровидения 2019" также можно будет на Podrobnosti.ua

Согласно ранее проведенной жеребьевке, во втором полуфинале участники Евровидения 2019 выступят в таком порядке:

Армения,

Ирландия,

Молдова,

Швейцария,

Латвия,

Румыния,

Россия,

Дания,

Швеция,

Австрия,

Хорватия,

Мальта,

Литва,

Албания,

Норвегия,

Нидерланды,

Северная Македония

Азербайджан.

Напомним, право принимать "Евровидение 2019" Израиль получил после победы его представительницы Нетты Барзилай на конкурсе в 2018 году в Португалии. При этом проведение "Евровидения 2019" с самого начала сопровождалось скандалами и даже угрозами срыва: из-за несогласия относительно места проведения, проблем с продажей билетов и даже угроз террористов.

Конкурс проходит в Тель-Авиве, в Израильском центре торговых ярмарок и выставок - EXPO Tel Aviv. Именно здесь была установлена грандиозная сцена, созданная дизайнером Флорианом Видером (он же создавал сцену для Евровидения 2017 в Киеве).

Официальный старт "Евровидения 2019" состоялся в воскресенье, 12 мая. В ходе официального открытия конкурса его приглашенные звезды и участники появились на торжественной оранжевой дорожке. В числе звезд был украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, который выступит в гранд-финале конкурса в субботу, 18 мая.

Что нужно знать о втором полуфинале конкурса "Евровидения", смотрите подробнее тут.