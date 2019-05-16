Участницу "Евровидения" жестко раскритиковали за внешний вид [ Редактировать ]
Участница от Кипра открыла первый полуфинал "Евровидения-2019". В сети активно обсуждают вызывающий наряд певицы Тамты. Артистка выступила в костюме, который многие посчитали слишком откровенным.
Звезда исполнила песню Replay. Пользователи соцсетей остались не в восторге от этого образа. Тамта Годуадзе является одной из самых популярных исполнительниц Греции и Кипра.
Ранее сообщалось, что Седокова вернулась в Украину, а также что Влад Топалов шокировал подробностями воспитания сына.
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