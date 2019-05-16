Россия заинтересована в новом контракте на транзит газа по территории Украины на приемлемых экономических условиях и в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил замминистра энергетики России Анатолий Яновский.

По его словам, договоренности по дальнейшему транзиту не достигнуты, чему мешает якобы несправедливое решение арбитражного суда в Стокгольме. Кроме того, Янковский отметил, что украинская сторона предлагает фиксировать объемы транзита на тот или иной период времени, что противоречит установкам Третьего энергопакета ЕС, который требует распределять газотранспортные мощности по результатам соответствующих аукционов. В таких аукционах могут участвовать все заинтересованные лица.

"Мы, конечно, заинтересованы в дальнейшем использовании украинской газотранспортной системы, но на приемлемых для нас экономических условиях и в полном соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Яновский.

Ранее в "Нафтогазе" озвучили предложение России по решению газового вопроса.