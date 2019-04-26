На трехсторонних переговорах по транзиту газа, запланированных на конец мая, Украина совместно с Евросоюзом предложит "Газпрому" забронировать мощности украинской газотранспортной системы на длительное время на 60 миллиардов кубометров в год. Об этом сообщил исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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"Позиция в следующем: "Газпром" должен забронировать на длительный период, приблизительно 10 лет, 60 миллиардов кубометров в среднем в год... При этом Украина обеспечит мощности на уровне 90 миллиардов кубометров в год. 30 миллиардов кубометров будет свободной мощностью, которая будет доступна для бронирования другими компаниями", - сказал Витренко.

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Он отметил, что, по предварительным расчетам, такое соглашение позволит Украине сохранить доходы от транзита на уровне 3 миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман озвучил новый план Украины по газовому вопросу. До этого Россия поставила ультиматум международному сообществу.