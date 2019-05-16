Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что сегодня написала заявление как уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, как представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить ее от этих должностей.

Об этом она сказала во время презентации отчета о своей деятельности на посту уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, сообщает "Укринформ".

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"Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде в течение 5 лет над этими трудными вопросами", - отметила Геращенко.

В то же время она отметила, что требуется перезагрузка членов минской группы, которая должна касаться Украины, России и ОБСЕ.

"Я хочу сказать, что мы остаемся открытыми для новой власти, для того, чтобы помочь содействовать в решении всех вопросов, которые будут сейчас перед ними стоять. ... Но очевидно, что должна произойти перезагрузка. И в этом контексте я считаю, что важно обеспечить трехстороннюю перезагрузку участников минских групп и от Украины, и от России, и от ОБСЕ, так как от представителей ОБСЕ, это моя позиция, это не позиция украинского руководства, я, как участник минских групп, считаю, что перезагрузка должна касаться всех", - отметила Геращенко.

Раньше сообщалось о том, что глава Нацсовета по телерадиовещанию подал в отставку. А также заместитель генпрокурора США подал в отставку. И заместитель Луценко тоже подал в отставку.